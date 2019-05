Um motociclista escapou ileso na noite desta segunda-feira, do choque com um carro, na Estrada Nacional 101, em Palmeira, Braga.

O choque não teve consequências físicas, aparentemente, porque o condutor da moto e o do carro seguiam devagar, o primeiro a descer a Avenida do Cávado, no sentido de Braga para Amares, enquanto um automóvel saía do cruzamento de uma urbanização.

Para o local foram enviados os Bombeiros Sapadores de Braga e a GNR de Braga, tendo o motociclista sido transportado, por questões de precaução, para o Hospital de Braga.