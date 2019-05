Cinco pessoas perderam a vida numa colisão entre dois hidroaviões, no Alasca, Estados Unidos da América. O acidente provocou ainda 11 feridos e duas pessoas estão desaparecidas.

“Confirma-se que há cinco vítimas mortais, entre os quais quatro clientes do Royal Princess e um piloto”, revelou a empresa Princess Cruises em comunicado citado pelo jornal Alaska Anchorage Daily News.

Para já as causas do acidente ainda não são conhecidas. O mesmo jornal conta que os dois aviões tinham iniciado uma viagem turística - que ia durar sete dias - pelos glaciares do Alasca. No entanto, os voos já foram suspensos. Foram também iniciadas busas para encontrar os desaparecidos.