São imagens (infelizmente) habituais em campos de futebol por vários países, inclusive na Europa, mas não tanto na Suíça. Desta feita, porém, aconteceu mesmo: em Lucerna, o jogo entre a equipa local e o Grasshoppers teve de ser interrompido ao minuto 68 por incidentes com adeptos dos visitantes.

Neste caso, todavia - e ao contrário do habitual -, os seguidores do Grasshoppers causaram distúrbios... ao revoltar-se contra os próprios jogadores. A fazer uma época desastrosa, o clube de Zurique - um dos grandes do futebol suíço, com 27 títulos conquistados e dezenas de participações nas competições europeias - viu a despromoção consumada a quatro jornadas do fim do campeonato.

Foi nessa condição que entrou nesta partida com o Lucerna, e tudo o que podia correr ainda pior... correu: ao minuto 66, o Luzern já vencia por 4-0, com o Grasshoppers reduzido a dez jogadores ainda antes do intervalo. Pouco depois do quarto golo, alguns adeptos do clube de Zurique saltaram a vedação e só não invadiram o relvado devido à rápida reação das forças de segurança, com os atletas a ser encaminhados para o túnel de acesso aos balneários.

Após alguns minutos de indecisão, os jogadores acabaram por se dirigir até à bancada onde se encontravam os seus seguidores, que faziam um pedido (ou uma exigência, no caso) muito específica: queriam que os jogadores lhes entregassem as camisolas, por não os considerarem dignos de as envergar.

Veja aqui a partir do minuto 3:54: