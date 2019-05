Já são conhecidos os embates que irão definir os vencedores de cada conferência na NBA - e de onde sairão os finalistas e candidatos ao título da edição 2018/19. A Oeste, os Portland Trail Blazers juntam-se aos bicampeões (e grandes favoritos a novo triunfo) Golden State Warriors; a Este, os Toronto Raptors irão enfrentar os Milwaukee Bucks.

Na última madrugada ficaram definidos os dois finalistas que ainda faltava conhecer, com dois jogos 7 absolutamente intensos. Em Denver, os Nuggets foram surpreendidos pelos Portland Trail Blazers: 96-100, com CJ McCollum mais uma vez em grande destaque para o conjunto de Portland Blazers (37 pontos e nove ressaltos) e Damian Lillard a ficar perto do triplo-duplo (13 pontos, dez ressaltos e oito assistências).

No Canadá, os Toronto Raptors festejaram frente aos Philadelphia 76ers mercê de um cesto de Kawhi Leonard no último segundo - o chamado "buzzer", conseguido de forma incrível, quase cinematográfica: a bola saltou várias vezes no aro antes de entrar, com jogadores e adeptos das duas equipas suspensos durante alguns segundos à espera de ver o resultado do lançamento.

Veja aqui, a partir do minuto 4:30:

"Foi fantástico. Nunca me tinha acontecido antes: no jogo sete, um lançamento de vitória. Foi uma bênção para mim, poder chegar a este momento, fazer este lançamento e sentir isto", referiu após o jogo o extremo, autor de uns incríveis 41 pontos - quase metade do total da equipa: os Raptors venceram por 92-90, marcando assim presença na final da Conferência Este pela segunda vez.