Um livro fotográfico único, retratando os melhores momentos da Cidade Europeia do Desporto 2018, em Braga, foi apresentado esta segunda-feira na cidade, seguindo-se a inauguração de uma exposição alusiva daquele autor, o repórter-fotográfico Luís Vieira.

O livro “Cidade Europeia do Desporto 2018 – E ninguém nos vai parar!”, da autoria do fotógrafo Luís Vieira, vem segundo o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, “dar sequência a um ano extraordinário que a cidade viveu". "Foi um ano de enorme vitalidade e energia com uma programação intensa de eventos desportivos que deixam um legado inestimável e irão marcar os anos vindouros”, frisou.

“Vamos sentindo no dia-a-dia o estímulo contínuo à prática desportiva por parte dos cidadãos e o crescimento de muitos eventos de diversas as modalidades e este livro é uma forma de perpetuar, de uma forma material, a exaltação que todos vivemos”, acrescentou o autarca.

Braga foi distinguida, pela ACES Europe, como melhor Cidade Europeia do Desporto em 2018, tendo sido promovidos 612 eventos desportivos de 80 modalidades, envolvendo 234 entidades, com mais de 120 mil atletas e cerca de 355 mil espectadores, dados que contribuíram decisivamente para que Braga se destacasse das restantes 20 cidades que durante este ano ostentaram o título de Cidade Europeia do Desporto.

A atribuição do título de melhor Cidade Europeia do Desporto foi o reconhecimento de Braga como exemplo Europeu a seguir na promoção do Desporto e no desenvolvimento de programas municipais de incentivo à prática desportiva junto de toda a população, com benefícios ao nível da promoção da saúde, integração e educação, conforme destaca ainda a Câmara Municipal de Braga.