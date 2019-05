Portugal foi esta segunda-feira eliminado do Europeu de sub-17.

Os comandados de Emílio Peixe perderam com a Itália, por 1-0, em jogo dos quartos-de-final da competição. Tongya, aos 26 minutos, marcou o único golo do encontro, que apurou os italianos para as meias-finais.

Portugal, campeão em 2003 e 2016, despede-se assim da prova na qual tinha sido apurado para os ‘quartos’ na condição de segunda classificada do grupo C, atrás da Hungria.