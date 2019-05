Uma mulher de 43 anos foi morta esta segunda-feira, no Bairro de Santo Estêvão em Viseu. Em declarações ao Jornal do Centro, o comandante da PSP de Viseu Vítor Rodrigues disse que as PSP foi chamada ao local pelas 18h “porque haveria um indivíduo alterado na via pública”. Ao jornal, Vítor Rodrigues, adiantou que quando a PSP chegou ao local se deparou com um homem “estatelado no chão”, que “aparentemente se terá atirado de um prédio”.

O suspeito do crime foi depois transportado para o hospital para receber tratamento médico.

Mas, ao entrar no prédio as autoridades depararam-se com uma vítima que “aparentava ferimentos de arma branca e com o companheiro que estaria a tentar reanimá-la”.

O companheiro da vítima também estaria gravemente ferido e com uma “lâmina na boca”, tendo de ser conduzido ao Hospital de Viseu, adiantou o comandante da PSP ao Jornal do Centro.

Apesar dos esforços do INEM, a vítima foi declarada morta ainda no local do crime.

Por se tratar de um homicídio a investigação passou de imediato para a Policia Judiciária.