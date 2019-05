O urso-pardo que na última semana andou por Portugal, mais propriamente no Parque Natural de Montesinho, em Bragança, já terá regressado a Espanha.

De acordo com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, citado pelo Expresso, não têm sido encontrados “vestígios da sua presença”, acreditando-se assim que o animal já terá regressado “a casa”.

Embora o regresso do animal a Espanha seja a hipótese mais provável, Armando Loureiro, diretor do departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Norte, referiu, em declarações ao mesmo jornal, que é possível que o urso-pardo ainda esteja pelo parque. No entanto, em localização incerta, já que o Parque Natural de Montesinho se estende por cerca de 100 mil hectares.

Ao jornal i, Armando Loureiro, já havia explicado que o animal esteve sempre muito perto da fronteira com Espanha – nunca esteve a mais de um quilómetro do território de ‘nuestros hermanos’.