A Polícia de Segurança Pública (PSP) apanhou 52 condutores ao telemóvel por dia, entre seis e 12 de maio, no âmbito da operação Phone Off, que decorreu em todo o país.

No total, as autoridades fiscalizaram 11907 viaturas, com o objetivo de prevenir comportamentos de risco.

Durante a operação, segundo informou a PSP em comunicado, 367 condutores foram mesmo multados por uso indevido do telemóvel durante a condução, enquanto 32 pessoas foram detidas por condução sob influência do álcool.

A PSP registou ainda 635 contraordenações por excesso de velocidade e deteve 15 pessoas por falta de habilitação legal para conduzir.

Na mesma semana decorreu também uma operação idêntica da GNR, denominada 'Smartphone, Smartdrive', na qual se registou um total de 649 infrações por uso indevido do telemóvel durante a condução.