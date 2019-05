Esta segunda-feira, foram descobertos dois cadáveres, em Wittingen, na Alemanha. De acordo com as autoridades, estas mortes estão possivelmente conectadas com a morte de três pessoas num hotel de Passau, na Baviera, no último sábado.

Mortas por “balas de besta”, as primeiras vítimas foram uma mulher de 33 anos, um homem de 53 do estado de Rhineland-Palatinate e uma mulher de 30 anos de Wittingen. Esta segunda-feira, foram descobertos dois novos cadáveres no distrito de Gifhorn, em Wittingen, na “casa de uma das primeiras vítimas”, consoante informação adiantada pela Deustche Welle.

Os funcionários de um hotel na Baviera, encontraram os corpos de três hóspedes que estavam empalados por parafusos de besta, no sábado passado, perto do meio-dia. Junto dos três cadáveres estavam duas bestas (armas semelhantes às espingardas).

No domingo, a polícia, citada pela agência noticiosa alemã DPA, avançou que “as razões para a morte das três pessoas estão completamente em aberto”. Contudo, foi encontrada uma terceira besta, dentro de um saco, junto dos cadáveres descobertos esta segunda-feira.

A imprensa local, citada pela Deutsche Welle, adiantou que o homem e a mulher, de 33 e 30 anos, respetivamente, “foram encontrados mortos na cama de mãos dadas com flechas na cabeça e no peito” e que “a mulher mais velha estava deitada no chão com uma flecha no peito”.

De acordo com um porta-voz da Federação Alemã de Tiro, citada pela DPA, “qualquer pessoa com mais de 18 anos pode comprar uma besta na Alemanha”.

Os resultados iniciais das investigações 'post-mortem' são esperados para terça-feira de manhã.