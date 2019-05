O projeto Cine Society vai voltar a exibir filmes no terraço do Hotel Baía, em Cascais, e no bar TOPO, no Chiado.

Para já estão agendadas sessões para maio e junho – a primeira é já na quarta-feira –, mas a iniciativa prolonga-se até setembro. Bohemian Rahpsody, Isle of Dogs, The Grand Budapest Hotel, La La Land e Pulp Fiction são alguns dos filmes que serão exibidos.

Cada bilhete para este cinema ao ar livre custa 12 euros e incluí uma esperguiçadeira e um par de auscultadores. Assim, o espetador pode ver o filme sem distrações provocadas pelo barulho típico das cidades.