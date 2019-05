Marcelo Rebelo de Sousa comentou, esta segunda-feira, a audição de Joe Berardo na Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. O Presidente da República afirmou que a responsabilidade é maior para quem tem “maior relevo” na sociedade, sobretudo alguém que foi condecorado várias vezes em Belém.

“Quem tem posições de maior relevo, tem também posições de maior responsabilidade. Todos os cidadãos têm uma responsabilidade dupla: perante a comunidade e perante as instituições. Mas a responsabilidade é maior, quanto maior for o relevo de quem desempenha ou desempenhou posições de destaque na vida portuguesa. Todos os outros, olham para essas pessoas com uma maior atenção e com uma maior exigência de responsabilidade”, começou por dizer o chefe de Estado.

“Têm de ter a noção da responsabilidade perante a comunidade e na forma como se relacionam com a comunidade e têm de respeitar as instituições, a começar nas instituições do poder político. Respeitar significa ter decoro, ter uma maneira respeitosa de tratar com essas instituições. Quando isso não acontece o juízo dos cidadãos é inevitavelmente muito negativo porque sentem que alguém, que tinha sido considerado um exemplo ao ponto de ser condecorado, de repente fica aquém daquilo que muitos portugueses exigem em termos de responsabilidade comunitária e institucional", acrescentou.

Recorde-se que, na ultima sexta-feira, na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD, o empresário Joe Berardo afirmou que é "claro" que não tem dívidas, numa resposta à deputada Mariana Mortágua. Postura que tem sido altamente criticada, já que o comendador deve milhões de euros à banca.

"A importância tem um preço. O preço é: quanto mais importantes mais responsáveis", rematou o Presidente da República.