A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou ontem que a portabilidade do número de telemóvel “vai passar a ser mais simples”, através de um código de validação que está em vigor desde sábado.

O regulador esclareceu que o envio deste código é feito na fatura para quem tem serviços pós-pagos (assinatura) ou por SMS no caso dos pré-pagos (carregamentos).

"Este código, constituído por 12 dígitos e que permite ao novo operador identificar o assinante e o seu número de telefone quando recebe um pedido de portabilidade, também pode ser obtido na área reservada dos 'sites' dos operadores, ou através de contacto telefónico ou SMS enviado a partir do número que se quer portar", acrescenta o regulador.

"Dependendo da opção do operador pode existir um CVP por cada um dos números do cliente ou um CVP associado a todos os números", refere.

"Releva-se que a portabilidade é efetuada sem ser necessário que os operadores troquem entre si a documentação necessária para portar o número. Desta forma pretende-se reduzir as elevadas taxas de rejeição de pedidos de portabilidade, que rondam atualmente os 18% no caso dos números móveis e os 9% no caso dos fixos", explica o regulador.

A portabilidade é o processo que permite mudar de operador e manter o número de telefone, fixo ou móvel.