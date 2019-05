O investimento do setor hoteleiro no mercado imobiliário português quadruplicou nos últimos 12 meses – entre março de 2018 e março de 2019 – para os 400 milhões de euros.

O número foi avançado pela consultora CBRE e refere que o investimento neste setor a nível europeu ultrapassou os 23 mil milhões de euros com o Reino Unido a liderar esta aposta ao aplicar um total de 8,2 mil milhões de euros. Logo a seguir surge a Espanha (que continua a ser o segundo maior mercado europeu, com 4,2 mil milhões de euros) e a Alemanha (cujo investimento cresceu 7,1% para um total de 3,9 mil milhões de euros).

A CBRE destaca que, em Portugal, verificou-se uma subida no investimento do setor hoteleiro de 346% que se junta a “outras subidas notáveis” como as da República Checa (561%) e da Suíça (209%).

Duarte Morais Santos, lembra que depois de Portugal ter registado em 2018, um ano recorde no investimento em hotéis, “2019 arrancou com excelentes resultados e deverá estabelecer um novo recorde histórico acima dos 500 milhões de euros, tornando-se numa das classes de ativos mais relevantes”.

E para provar esta expectativa, Duarte Morais Santos realça que “a procura por investidores internacionais institucionais continua sólida, esperando-se o aumento da sua preponderância no contexto nacional nos próximos anos”.