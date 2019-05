Uma mulher com cerca de 50 anos morreu, esta segunda-feira, na sequência de um choque entre dois veículos ligeiros e um pesado de mercadorias na Estrada Nacional 253, perto da Comporta.

O acidente provocou ainda ferimentos ligeiros num jovem.

O alerta foi dado pouco antes das 13h. No local estiveram os bombeiros voluntários de Alcácer do Sal, bem como a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, para onde foi transportado o segundo ferido.

A circulação na via esteve cortada em ambos os sentidos. No local estiveram dez elementos dos bombeiros, apoiados por quatro viaturas.

As causas do acidente vão ser investigadas pela GNR.