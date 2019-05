Segundo uma investigação da organização não-governamental Avaaz, cuja principal missão é “criar uma rede para a mobilização social global através da Internet”, a página mais famosa do Movimento 5 Estrelas intitulava-se “Queremos o Movimento 5 Estrelas no governo” e veiculava, por exemplo, que o jornalista Roberto Saviano “prefere salvar os migrantes do que as vítimas italianas dos terramotos”.

Por outro lado, a página mais ativa da Liga Norte publicava vídeos como um onde se podia ver um grupo de migrantes a destruir um veículo da Guarda Nacional Italiana. Este vídeo, visualizado cerca de 10 milhões de vezes, não passava da cena de um filme.

"O Facebook fez um bom trabalho ao fechar estas páginas, mas o facto de uma empresa multimilionária ter de se apoiar numa investigação da Avaaz para defender a democracia na Europa diz muito. O Facebook tem de fazer mais, e deve fazê-lo com a máxima urgência" divulgou a Avaaz num comunicado.

O Movimento 5 Estrelas é um movimento autodefinido como “um não partido italiano”. Surgiu em 2009 sob a liderança do comediante Beppe Grillo, com a finalidade de afastar os partidos tradicionais do poder e permitir que os cidadãos comuns estabeleçam uma democracia direta através do uso da Internet. Atualmente, é liderado pelo primeiro-ministro adjunto italiano e também ministro do desenvolvimento económico Luigi Di Maio. Já o Liga Norte, criado em 1991 pelo antigo deputado e senador Umberto Bossi, resultou da unificação de pequenos partidos autonomistas e regionalistas.

A Avaaz esclareceu que estas páginas contavam com 2,5 milhões seguidores.