O toureiro Morante de la Puebla foi um dos protagonistas de um momento que está a gerar controvérsia, em Espanha. O espanhol tirou um lenço de papel do bolso e limpou as lágrimas de um touro, numa arena de Sevilha, antes de lhe aplicar um golpe fatal.

Se uns elogiaram o toureiro, falando em sensibilidade e respeito, outros criticaram a atitude, alegando que este foi um gesto de sadismo depois de o animal ter sido torturado.

"Somente uma mente retorcida e perversa seria capaz de torturar um animal até que o sangue escorra por suas pernas e depois limpe com um lenço de rosto uma lágrima da sua cara", escreveu Silvia Barquero, presidente do partido pelo bem-estar dos animais Pacma, numa publicação partilhada no Twitter.