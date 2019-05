A atravessar um período de clara descompressão, depois de assegurado o octocampeonato, a Juventus sofreu este domingo em Roma a terceira derrota nesta edição da Serie A (2-0). Um dos momentos mais marcantes da partida, todavia, acabou por ser uma discussão entre Florenzi, capitão da Roma, e Cristiano Ronaldo.

O incidente deveu-se a um lance onde Dzeko ficou no chão após um choque com Cáceres e Dzeko. A Juve ficou com a posse de bola e Ronaldo fez o movimento de desmarcação, pedindo a mesma, enquanto os jogadores da Roma solicitavam a interrupção da partida. Logo depois, Dybala viria a pôr a bola fora por queixas de Spinazzola e Florenzi confrontou o português ainda sobre o lance anterior. O CR7 replicou, mandando calar o internacional italiano e fazendo um gesto provocatório, alusivo à estatura do adversário.

Os dois acabaram por se abraçar após a intervenção do árbitro, e a verdade é que Florenzi viria mais tarde a fazer o primeiro golo da Roma. Ainda assim, e questionado sobre o tema após o apito final, o defesa romano deixou críticas a Cristiano Ronaldo. "O que acontece em campo é para ficar no campo. Queríamos a bola fora, mas ele disputou-a. Já ganhou a Bola de Ouro, pensa que tem direito a fazer tudo", disparou Florenzi, em declarações concedidas ao canal de televisão do clube da capital italiana.