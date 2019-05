Os motoristas vão-se manter em silêncio acerca das negociações, até que estas sejam dadas como finalizadas. O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas anunciou esta segunda-feira que “reuniu os seus filiados no passado fim de semana em quatro plenários de norte a sul, tendo sido deliberado aceitar as condições pré-acordadas, e a continuidade das negociações até à data estabelecida”.

"Dado ainda cumprimento ao estabelecido, permanecemos em silêncio sobre o teor das negociações para que a ANTRAM possa explicar serenamente aos seus associados o pré-acordo existente", pode ler-se em comunicado.

Recorde-se que após reunião com a ANTRAM, as duas entidades chegaram a um pré-acordo e um avanço nas negociações. No entanto, na semana passada, o sindicato avançou com um pré-aviso de greve. Só depois da reunião com a ANTRAM é que o sindicato decide se suspende ou não a greve.