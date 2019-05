Em 2018, o Banco de Portugal (BdP) comprou 5,2 mil milhões de euros de títulos de dívida pública portuguesa. Este valor representa um aumento de 8% face ao ano anterior, altura em que u reguladr adquiriu 4,8 mil milhões de euros.

Além disso, no ano passado, o BdP comprou 500 milhões de dívida privada emitida por entidades portuguesas.

"Em 2018, o Eurosistema adquiriu 5,8 mil milhões de euros de títulos de dívida pública portuguesa (em termos relativos, -11% face a 2017), tendo sido adquiridos respetivamente 5,2 mil milhões (aumento de 8% face ao ano anterior) e 0,6 mil milhões de euros (diminuição de 65% em relação a 2017) pelo Banco de Portugal e pelo BCE [Banco Central Europeu]", lê-se no Relatório de Implementação de Política Monetária de 2018, divulgado esta segunda-feira pelo BdP.

O documento explica ainda que o regulador aumentou a compra de títulos de dívida pública em 14%: "No final de 2018, o valor dos ativos adquiridos no âmbito do APP [programa alargado de compra de ativos (Expanded Asset Purchase Programme -- APP na sigla inglesa] registado no balanço do Banco de Portugal correspondia a 50,3 mil milhões de euros, sendo 46,6 mil milhões de euros relativos ao programa de compra de ativos do setor público (na sigla inglesa, PSPP -- Public Sector Purchase Programme)".