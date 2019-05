João Fonseca saiu de Braga ainda líder das contas absolutas e na categoria protótipos após em abril ter já vencido a Rampa da Penha, em Guimarães, tendo este fim de semana na Falperra sempre na luta pela vitória, mas um despiste na sessão de treinos da manhã de domingo, provocou estragos no seu protótipo e condicionou fortemente a sua prestação nas duas subidas de prova finais.

O melhor tempo, no entanto, era de César Rodriguez, um piloto galego da Província de Pontevedra, que foi a principal revelação entre os estrangeiros, só que como o espanhol não está inscrito no campeonato português, a vitória foi de João Fonseca, depois de um duelo entre ambos, em que bastantes galegos apoiaram César Rodriguez.

Na categoria GT, foi o bracarense Patrick Cunha, de Vieira do Minho, a dominar, aos comandos de um Mercedes AMG GT.

As quatro divisões de turismo foram alvo de domínios individuais no fim-de-semana, em que José Rodrigues (Honda Civic Type R), foi sempre o mais forte na Divisão 4, enquanto Joaquim Teixeira (SEAT Leon Eurocup), liberto dos problemas que o condicionaram na Penha, exercia idêntico domínio na Divisão 3, sendo de realçar aqui o segundo lugar de Gabriela Correia (SEAT Leon MK3), que se despediu dos seus 16 anos de idade com mais uma excelente exibição.

Já na Divisão 2, Luís Nunes (Ford Fiesta R5+) levou de vencida o duelo com Hugo Araújo (Subaru Impreza), enquanto Alberto Pereira levou o seu Mitsubishi Lancer EVO VII à vitória na Divisão 1, sendo o mais rápido nas duas subidas desde a Via da Falperra até ao Santuário de Nossa Senhora do Sameiro.

Um outro bracarense, Rui Costa, no seu Ford Escort RS 1600, venceu e convenceu na luta pela geral do Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group, terminando com mais de 22 segundos de vantagem sobre o concorrente mais directo, Jorge Loures (Lotus Elan 26 R).

Boa exibição de Carlos Oliveira, cada vez mais adaptado ao Ford Sierra RS, alcançou a terceira posição da geral, amealhando pontos essenciais na luta pelo título nacional. Ricardo Loureiro, vencedor da primeira prova na Penha, foi quarto e mantém o comando do campeonato.

Na Taça de Portugal foi Rui Amorim e o seu Citroen AX Sport a levar a melhor, na frente do FIAT Punto de João Santos e do Peugeot 106 XSI de Rafael Pereira, segundo e terceiro, respetivamente.

Nos clássicos 1300cc, apenas um participante. João Peixoto (Mini Cooper S) foi, mesmo sem oposição, sempre e muito rápido e acabou mesmo por ser o mais rápido entre todos os concorrentes com motorizações até esta cilindrada.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group vai rumar agora ao Douro Vinhateiro, a 15 e 16 de junho, o traçado da Rampa de Santa Marta, leva-nos até terras de Santa Marta de Penaguião, sendo o Clube Automóvel da Régua, uma vez mais anfitrião da prova.