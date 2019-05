Um homem indiciado por agredir e violar a ex-companheira usando grande violência foi detido, pela Polícia Judiciária (PJ) de Gondomar, no Porto, na passada sexta-feira, de acordo com um comunicado da agência Lusa a que o SOL teve acesso.

Segundo informações adiantadas pela PJ, a detenção ocorreu na sequência de denúncia por parte da vítima, ex-companheira do agressor. O homem provocou sérias lesões à mulher. Os atos de violência tiveram lugar na casa da vítima, na cidade de Gondomar.

A PJ, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve o homem, no cumprimento de mandados de detenção, pela presumível autoria do crime de violação.