38 metros de comprimento e uma inclinação entre os 32 e os 34 graus. São estes os números relativos a um investimento de 28 mil euros que a Câmara Municipal de Estepona, em Málaga, fez para facilitar os percursos citadinos. No entanto, a infraestrutura esteve aberta ao público somente um dia.

“O objetivo da obra era solucionar o problema do desnível de terreno entre duas ruas da zona e ligá-las de forma rápida” pode ler-se no site da autarquia de Estepona. Mas, entre quinta e sexta-feira da semana passada, o inovador escorrega resultou em descidas velozes, quedas aparatosas e lesões.

“Ordenámos a avaliação complementar do escorrega à empresa instaladora do mesmo, que nos assegurou a segurança da diversão” pode ler-se num comunicado escrito pela autarquia de Estepona e publicada no site oficial. Os autarcas acrescentaram ainda que “existiam, no local, indicações de como se deve usar o escorrega de forma adequada para não correr riscos como não deslizar deitado ou com várias pessoas simultaneamente”.

Estos son mis codos, no pongo foto de mi culo pero esta peor xd pic.twitter.com/flUFOrcQLi — ADB🖤 (@AzulDebonisB) May 9, 2019

AzulDebonisB, utilizadora do Twitter, partilhou nessa rede social a experiência que viveu: “Estes são os meus cotovelos, não divulgo uma foto do meu rabo mas está pior”. A jovem avançou ainda: “O escorrega de Estepona é uma merda, está visto e comprovado. Experimentei-o e fiqueis com lesões por todo o lado, voei dois metros e os polícias começaram a rir-se”.

O escorrega, inaugurado no município da comunidade autónoma de Andaluzia, e entretanto encerrado foi uma das cem promessas do autarca José María García Urbano.