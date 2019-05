A carga fiscal aumentou 6,5% em 2018 face ao ano anterior, representando 35,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e indicam que é valor mais alto desde 1995, ou seja, desde o início da série.

A receita dos impostos e das contribuições sociais efetivas atingiu no ano passado os 71,4 mil milhões de euros (mais 4,3 mil milhões de euros face a 2017), crescendo 6,5% em termos nominais, após o aumento de 5,3%, para 34,4% em 2017.

“O crescimento nominal da carga fiscal em 2018 superou o do PIB [Produto Interno Bruto, que foi de 3,6%], determinando um aumento da carga fiscal em percentagem do PIB em 1,0 pontos percentuais, para 35,4%”, diz o organismo.

Esta subida em 4,3 mil milhões de euros da carga fiscal é explicado sobretudo pelo comportamento das receitas do IVA e do IRS, que subiram cerca de 1.040 milhões de euros e 704 milhões de euros, respetivamente, e das contribuições sociais efetivas, com um acréscimo de 1.186 milhões de euros. A receita de IRC aumentou em cerca de 536 milhões de euros, em 2018, após o aumento de 557 milhões de euros, no ano anterior.

Média europeia

Em comparação com a União Europeia, Portugal continuou abaixo da média, tendo sido o 12º país com a carga fiscal menos elevada – na Europa pesa em média 39,4% do PIB. Mas isto porque o nosso país apresenta um menor peso dos impostos diretos e das contribuições sociais quando comparado com os restantes países europeus.

No entanto, em matéria de impostos indiretos, Portugal há sobe para o oitavo lugar do ranking, estando quase 10 pontos percentuais acima da média europeia.