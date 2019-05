No passado dia 7 de maio a PSP de Santarém deteve um homem de 36 anos por suspeita do crime de tráfico de droga. A detenção ocorreu na sequência do cumprimento de um mandado de busca.

Além da detenção do homem, a PSP procedeu à apreensão de “1.400 doses de produto suspeito de ser haxixe, vários pacotes e objetos relacionados com a prática de tráfico de estupefacientes e ainda 11 500 euros em numerário”, escreve o site Notícias ao Minuto, citando um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa.

O homem suspeito já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.