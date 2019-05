No final, as vitórias sorriram a Gonçalo Macedo na Iniciação, João Novo que chegou da Iniciação e colocou na ordem “os mais velhos” da Nacional 2RM, Pedro Tiago e João Ribeiro ganharam na Nacional A1.6 e Super 1600 respetivamente, Mauro Reis subiu ao lugar mais alto do pódio entre os Super Buggy e João Gonzaga suou para ganhar nos Kartcross, enquanto Carlo Pacheco foi o único a alinhar e como tal a vencer nos Supercar Div.2.

Iniciação - Troféu Ernesto Gonçalves

Deu-se a partida e Rodrigo Correia (Peugeot 205) e Gonçalo Macedo (VW Polo) arrancaram forte, ocupando o primeiro e segundo lugares respetivamente, sendo que já na volta número três, André Monteiro (Toyota Corolla) após intensa luta com Gonçalo Novo (Toyota Starlet) alcançou o terceiro lugar.

Na volta seguinte, Rodrigo Correia ganhava cada vez mais distância a Gonçalo Macedo, até que no final, devido a problemas mecânicos no motor do Peugeot, Rodrigo perdia a liderança, dando a vitória a Gonçalo Macedo.

O estreante Gonçalo Novo (Toyota Starlet) terminou a corrida com um pódio, o primeiro da sua curta carreira, com André Monteiro a queixar-se de problemas na caixa de velocidades do Toyota Corolla era quarto, à frente da Ariana Rodrigues (Peugeot 106), que venceu o troféu feminino.

Nacional 2RM

A luz vermelha apagava e Paulo Sousa (BMW), mais uma vez arrancava muito bem e “saltava” para o primeiro lugar seguido de Adão Pinto (Opel Astra) e João Novo (Peugeot 106).

Na segunda volta, com a ida à joker lap, Adão Pinto caiu para o quarto lugar.

Na frente estava uma luta renhida entre Paulo Sousa e João Novo, que apesar da sua juventude, não facilitava e tomava de assalto o primeiro lugar, na sequência de um pião do BMW, que perdia a corrida com a meta quase à vista.

Andreia Sousa (Peugeot 306) assistia a tudo “de palanque” e conseguiu a terceira posição do pódio, vencendo simultaneamente o troféu feminino.

Seguiam-na Nuno Génio (Opel Kadet), Paulo Reis que não concluía a prova com problemas mecânicos no Renault Clio e Adão Pinto, que teve sorte semelhante.

Nacional A1.6

A corrida começou com Pedro Tiago (Citroen Saxo) na frente, mas pressionado por Leonel Sampaio (Citroen Saxo) em segundo e Luís Morais (Peugeot 106) em terceiro.

Agostinho Sousa (Citroen Saxo) teve um deslize na joker lap, na segunda volta, caindo para a última posição.

Corria-se a penúltima volta, quando a mecânica do Saxo traía Leonel Sampaio, deixando caminho livre para Luís Morais ser segundo, depois de uma corrida ao ataque. Bruno Lima (Citroen Saxo) ficou com o terceiro lugar do pódio, à frente de Américo Sousa (Citroen Saxo) e Tiago Ferreira (Peugeot 106).

Super 1600

Uma falsa partida de Hélder Ribeiro (Citroen C2 S1600), obrigou à mostragem da bandeira vermelha e, como tal, a necessidade de repetir o procedimento da partida. Novo arranque e desta vez as coisas não começavam bem para Sérgio Dias (Renault Twingo) que devido a um problema mecânico, logo na primeira volta, acabou na última posição.

O pódio foi disputado intensamente, João Ribeiro (Citroen Saxo) liderava seguido de Joaquim Machado (Peugeot 208) e Rogério Sousa (Ford Fiesta). Na terceira volta Machado entrou na joker lap, decisão que lhe custou um lugar, caindo assim para terceiro.

Muitas lutas aconteceram, mas coube a João Ribeiro a vitória, Machado o segundo lugar e a Hélder Ribeiro (Citroen C2) o terceiro lugar. A quarta posição ficou por conta de José Queirós (Peugeot 206).

Super Buggy

Mauro Reis (HSport TT) arrancou bem e ficou logo na frente, com Paulo Godinho (PG 0012) em segundo e Arménio Rodrigues (GRT MXG) a completar o trio da frente.

Alexandre Tomás (Atmos Stong) na segunda volta não teve grande sorte e sofreu uma saída na entrada da joker ficando fora de prova e cedendo o quarto lugar a Nelson Barata (Power NB). Com bandeira xadrez, Mauro Reis acabou em primeiro lugar, em segundo ficou Paulo Godinho e Arménio Rodrigues completou o pódio. A quarta posição foi assegurada por Nelson Barata.

Kartcross

Jorge Gonzaga (ASK EVO18) partiu bem e saltou para a liderança. Seguia-o Nuno Bastos (ASK EVO12) e o espanhol, Maikel Vilas (LaBase RX01). Os homens da frente escapavam à “molhada” na curva um, onde ficaram João Matias (Sport H4), José Soares (ASK EVO) e Mário Rato.

Na frente estava tudo ao rubro, já que ao trio de Gonzaga, Bastos e Vilas, juntavam-se Rui Nunes (Semog Bravo) e Pedro Rosário (Semog Bravo ER), mas, entretanto, José Mota (Semog Bravo) passava também a fazer parte do grupo da frente.

As idas à joker lap baralharam tudo e Gonzaga foi dilatando a vantagem até que, já quase com a corrida a terminar, optou por seguir o caminho mais longo, e mesmo assim, conseguiu regressar à pista na frente de Maikel Vilas, com uma vantagem de 1,7 segundos. Pedro Rosário foi o melhor espectador disto, e terminou a 2,3 segundos.