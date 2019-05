Um homem de 45 anos foi detido no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na tarde de domingo. Preparava-se para viajar, até ao arquipélago da Madeira, com meio quilo de haxixe na bagagem. Esta quantidade equivale a mil doses.

De acordo com uma fonte da PSP, que esteve em contacto com a agência Lusa, a detenção do suspeito ocorreu pelas 18h50.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, esta segunda-feira, para aplicação das medidas de coação por suspeitas de praticar o crime de tráfico de estupefacientes.