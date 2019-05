Braga esteve presente este fim de semana na Expovacaciones de Bilbao, por se tratar de uma importante feira internacional destinada a apresentar ao público as novas tendências e experiências na área do turismo.

Braga destacou-se pelo seu património, com o Bom Jesus a despertar a curiosidade dos visitantes. Também a gastronomia, o comércio e o parque de campismo mereceram a atenção de quem passou pelo stand bracarense ao longo dos dois dias do certame.

Muitos visitantes demonstram já ter visitado Braga durante a Semana Santa e enalteceram a beleza das procissões, o acolhimento e simpatia dos bracarenses e o famoso Bacalhau à Braga, sendo de notar que o perfil dos visitantes tem por base uma motivação de relação com a natureza e turismo sustentável.

Num certame em que a gastronomia e o património cultural foram os principais destaques, a 40.ª edição contou com 228 participantes entre municípios portugueses e espanhóis, países e agências de viagens, tendo sido este ano o Irão o país convidado, que pretende alcançar 20 milhões de visitantes até 2025.

Além do Município de Braga, que se apresentou em stand próprio, dando a conhecer todo o seu potencial turístico, a representação de Portugal neste certame contou com a presença da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte, Viana do Castelo, Turismo do Centro de Portugal, Loulé e Lisboa.

O ato inaugural, contou com a presença do deputado Imanol Pradales, que tem a seu cargo a pasta do Desenvolvimento e Promoção Económica da Biscaia, numa feira internacional que teve ainda uma forte componente dedicada ao campismo e ao caravanismo, onde o concelho de Braga tem uma importante palavra a dizer, desde logo por ter um parque de referência na cidade.