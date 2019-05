A PSP de Lisboa continua a tentar localizar o condutor de um Mercedes que desrespeitou o sinal vermelho de um semáforo, tendo avançado em sentido proibido, abalroando uma família, pai, mãe e duas filhas adolescentes, que seguia noutro carro, que acabou por capotar.

O acidente ocorreu pelas 10h35 deste domingo. Segundo testemunhas, o condutor do Mercedes, que subia a rua de Campolide, não parou no semáforo e, em vez de virar à direita como é obrigatório, seguiu em frente, atravessando a rua Marquês de Fronteira a alta velocidade, indo depois embater nas duas portas laterais do lado do condutor de outro carro, escreve o Correio da Manhã.

As quatros pessoas ficaram encarceradas e só foram retiradas com a ajuda de elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros. Foram transportadas para o hospital com ferimentos, mas nenhuma corre perigo de vida.

O condutor fugiu do local apesar de ter ficado com a frente do carro destruída. As autoridades têm a identificação da sua matrícula, mas ainda não o conseguiram localizar.