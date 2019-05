Será que ainda acham pouco?

A cobrança destes serviços deve, pois, ser muito tentadora para os bancos. Na ocasião mencionada, Pablo Forero, do BPI, questionou “porque têm de ser gratuitas as caixas automáticas” se prestam um serviço

Há poucos dias, no CEO Banking Forum, que decorreu em Cascais, quase devia ouvir-se o som dos banqueiros a afiarem as facas quando se discutiu a questão de uma nova taxa para o uso do multibanco. A verdade é que não espantaria muito que essas operações passassem a ser cobradas aos clientes, dado que vários bancos - nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos - têm nos últimos tempos aplicado novas comissões ou aumentado as existentes, conseguindo assim engrossar os seus lucros. E, por pequenas que fossem as taxas do multibanco, facilmente constituiriam um rendimento considerável para as instituições bancárias. Só para se ter uma ideia do que poderia estar em causa, em dezembro de 2018 realizaram-se 276 milhões de operações. Seria, para o sistema bancário, qualquer coisa como o que o imposto sobre os produtos petrolíferos é para o ministro das Finanças.

A cobrança destes serviços deve, pois, ser muito tentadora para os bancos. Na ocasião mencionada, Pablo Forero, do BPI, questionou “porque têm de ser gratuitas as caixas automáticas” se prestam um serviço. Poderíamos devolver a interrogação: se as caixas multibanco não dão rendimento às instituições, porque se dão então ao sacrifício de colocar tantas ao dispor dos clientes? Será apenas por altruísmo?

A verdade é que, depois da ajuda, paga pelos contribuintes, de que várias instituições foram alvo, sentiríamos como um autêntico desaforo a cobrança pela utilização do multibanco - que, de resto, há de ser paga pelos utilizadores de qualquer outra maneira. Porque basicamente não teria outro objetivo que não aumentar os dividendos deste setor.

Segundo a edição do semanário Sol do passado sábado, a “banca lucra 5,2 milhões de euros por dia”. Será que ainda acham pouco?