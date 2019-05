O piloto José Correia foi este domingo o melhor português do Campeonato Europeu, na 40ª Rampa Internacional da Falperra, em Braga, tendo ficado à frente do francês Philippe Schimitter Frey e dos portugueses Patrick Cunha, Luís Nunes e José Rodrigues.

José Ferreira Correia, de 53 anos, piloto de Braga, pilotando um Osella PA 2000 Evo2, o seu novo bólide esta temporada, fez uma prova calculista, com grande realismo, tirando partido dos pequenos pormenores, ao mesmo que torneou as passagens mais delicadas e sempre fez com mestria a chamada Curva da Morte, bem como a Rotunda do Papa, tendo afirmado aos jornalistas “estar ainda a adaptar-me a este carro”.

No Campeonato Europeu estiveram igualmente em destaque os pilotos portugueses José Silvano Pires, Ricardo Gomes e Pedro Coelho Saraiva, com o concorrente patrocinado pela “Acrescentar” (Ricardo Gomes) a evitar bater já nos rails logo a seguir à Rotunda do Papa antes da meta, constituindo um regresso que se saúda ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, já em grande destaque na primeira jornada, aquando da Rampa da Penha, em Guimarães, ao volante de um Mitsubishi Lancer Evo X, primando bastante pelo pragmatismo e no fio da navalha, entre o arriscar e o fator segurança, evidenciado um grande momento de forma, depois de na época anterior ter competido na velocidade.

A nível feminino, confirmou-se o ascendente de Gabriela Correia, que na véspera de fazer 17 anos foi a melhor piloto, só superada pelo experiente Joaquim Teixeira, mas à frente de um outro bracarense, Sérgio Nogueira, tendo a jovem bracarense vindo a registar desde há um ano progressivas melhorias de tempo.