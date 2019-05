A fase de instrução do caso do ataque a Alcochete arranca esta segunda-feira. Serão ouvidos quatro arguidos, no Campus da Justiça, Lisboa.

Os arguidos Hugo Ribeiro, Celso Cordeiro, Sérgio Santos e Elton Camará serão ouvidos hoje pelo juiz Carlos Delca – que tem em mãos decidir quais são os arguidos que seguem para julgamento. Será ainda ouvida uma testemunha.

Na terça-feira é a vez de o juiz ouvir Bruno de Carvalho, o antigo presidente do Sporting, que é acusado de ser um dos autores morais do ataque à academia dos leões – uma vez que Mustafá, líder da claque do Sporting, e Bruno Jacinto, a ponte que ligava os adeptos ao clube, também são acusados de serem autores morais do crime, entre outros crimes.

Recorde-se que há cerca de um ano, um grupo composto por 40 alegados membro da Juve Leo entraram na Academia do clube, tendo agredido a equipa.