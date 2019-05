O país está em alerta devido ao elevado risco de incêndio. As temperaturas elevadas fizeram as sirenes do Governo tocarem e para prevenir o pior, duas patrulhas de fuzileiros vão reforçar as equipas de vigia e patrulhamento.

Por isso, os fuzileiros vão ajudar a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) “tendo em consideração as atuais condições meteorológicas que são potenciadores de eventuais incêndios rurais”. Esse reforço durará até terça-feira.

Para esta segunda-feira, o sol continuará a brilhar e os termómetros vão ultrapassar os 30ºC. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distitros de Lisboa, Leiria e Setúbal encontram-se em alerta amarelo até às 10h desta segunda-feira, uma vez que as temperaturas podem chegar aos 36ºC.