O Benfica venceu esta noite o Rio Ave por 3-2 e regressou à liderança do campeonato português, numa altura em que falta disputar apenas uma jornada para terminar a prova.

Os encarnados chegam à última jornada na liderança, com 84 pontos, mais dois do que o FC Porto, segundo classificado.

Isto significa que na ronda derradeira, os encarnados precisam apenas de um ponto para chegar ao título já que mesmo que o FC Porto consiga vencer na receção ao Sporting, os dois clubes ficam com 85 pontos, mas o Benfica segura a vantagem no confronto direto.

Em Vila do Conde, Rafa inaugurou o marcador com um golo madrugador. Aos três minutos, a águia já estava em vantagem e, em cima do intervalo, foi João Félix a dilatar a vantagem da águia, num lance em que os vila-condenses pediam penálti na área oposta.

No arranque da segunda metade, Tarantini ainda reduziu para 2-1, mas Pizzi, pouco depois, fez o 3-1 para os encarnados com um remate colocado que bateu no poste. Já nos últimos instantes da partida, Ronan fixou o resultado final em 3-2, com o Benfica a sofrer nos últimos minutos para segurar a vantagem. O jogo ficou ainda marcado por um lance caricato em que Coentrão puxou os calções a Samaris.

Na ronda derradeira, o Benfica recebe o Santa Clara enquanto o FC Porto irá defrontar o Sporting, no Dragão, fechando depois a época no dia 25 de maio, precisamente diante deste conjunto leonino, com quem vai discutir a decisão da Taça de Portugal, no Jamor.