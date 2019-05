Marques Mendes diz que SIRESP não vai ser nacionalizado

Antigo líder do PSD diz que Estado respondeu às ameaças de corte de comunicações como uma possível nacionalização. No entanto, durante o fim de semana o Executivo tem vindo a negociar com a empresa que gere o sistema de comunicações de emergência e que haverá "aquisição de capital privado" de "modo amigável"