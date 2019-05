A Disney divulgou nas redes sociais uma cruta-metragem especial para assinalar o nascimento de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, filho de Meghan Markle e Harry.

O vídeo, que tem apenas 25 segundos, mostra Winnie the Pooh a viajar do Bosque dos Cem Acres até Windsor. Com ele, leva um presente muito especial para Meghan: um livro de histórias.

A curta, feita por Kim Raymond, termina com Meghan a ler o livro. Harry, Winnie the Pooh e o pequeno Archie ouvem a história.

O filho de Meghan e Harry nasceu no passado dia 6 de maio.