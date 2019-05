O piloto Sébastien Petit escapou da morte a meio da tarde deste domingo, na 40ª Rampa Internacional da Falperra, num aparatoso despiste que levou ao cancelamento da restante prova.

Sébastien Petit, que mesmo assim ficou em quarto lugar, disse ao i, ainda no local do acidente, na Estrada Nacional 309, que o despiste teve origem numa decisão que tomou durante a prova, não se queixando da estrada ou de outro fator.

A colisão contra os rails começou cerca de 200 metros antes da Curva da Morte, quando Sébastien Petit, já no final da maior reta dos 5,2 quilómetros da Rampa Internacional da Falperra. O piloto ia a cerca de 240 quilómetros por hora quando embateu contra os rails da esquerda. Depois chocou contra os rails da direita, acabando por perder as rodas, o que criou pânico no público.

A prova foi ganha pela primeira vez pelo italiano Christian Merli. O seu compatriota Simone Faggioli, recordista de vitórias na Falperra com seis conquistas, ficou desta vez em segundo lugar. O terceiro lugar do pódio foi ocupado pelo austríaco Christoph Lampert.