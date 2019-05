FC Porto e Benfica andam de tal forma taco-a-taco nestas últimas jornadas da Liga portuguesa que aquela fase em que se começa a pegar na calculadora chegou mais tarde do que tem vindo a ser habitual nas últimas épocas.

Ainda assim foram as hipóteses matemáticas que dominaram toda a antevisão desta penúltima jornada. A razão era simples: na deslocação à Madeira, o dragão podia deixar os encarnados com espaço para festejarem o título já este domingo caso saíssem derrotados ou com um empate do terreno do Nacional.

Em caso de empate na Choupana, a águia precisava de uma vitória em Vila do Conde para sagrar-se campeã. Já em caso de derrota do FC Porto, Bruno Lage e companhia garantiam o título com um empate diante do Rio Ave.

Este cenário, contudo, não demorou a cair por terra. Na Madeira, o FC Porto apressou-se a provar que estava longe de abdicar de lutar pelo título e inaugurou o marcador ainda antes do primeiro quarto de hora de jogo. Alex Telles inaugurou o marcador com um golaço de livre (14’) e, ainda na primeira metade, Óliver Torres (28’) aumentou a vantagem portista.

Já na segunda metade, o dragão continuou a dominar o encontro, com Corona a fazer o 3-0 (60’) e, já nos últimos suspiros, Marega fixou o resultado final em 4-0 através de uma grande penalidade.

Se por um lado este é um resultado que deixa o FC Porto com a esperança viva de revalidar o título de campeão, em sentido inverso, uma referência para o clube madeirense que, com a derrota, não conseguiu evitar a despromoção.

O Nacional de Costinha, a par do Feirense, é o segundo clube a ter a confirmação de que não estará presente no principal escalão do futebol português em 2019/20.

Pressão em Vila do Conde Com a vitória por 2-0, o FC Porto saltou à condição para a liderança da prova, com mais um ponto do que o Benfica, que vai entrar em ação no reduto do Rio Ave a partir das 20 horas.