Conhecido por Silver King, Cesar Barron, ator e wrestler profissional de 51 anos, morreu durante um espétaculo de Wrestling em Londres, no Reino Unido. Barron estava a atuar quando, subitamente, caiu no tapete. Desconhecem-se as causas da morte, mas as autoridades especulam que se tenha tratado de um ataque cardíaco.

"Pareceu que estava ensaiado", disse Roberto Carrera Maldonado, um dos espetadores, à BBC, referindo que uma queda é "algo normal numa luta". No entanto, o lutador continuou no tapete por vários segundos e até minutos, o que já não é normal. O árbitro tentou acordá-lo e, depois, reanimá-lo, mas nada pôde ser feito. Um outro wrestler também o tentou reanimar, mas sem efeito.

"Todos nós ficámos realmente chocados - não era claro o que tinha acontecido", continuou Maldonado, sublinhando ter a "impressão de que não sabiam [o árbritro e a equipa de produção] o que fazer".

A Roundhouse, a anfitriã do espetáculo, confirmou mais tarde a existência de um "incidente" durante o evento, mas não deu mais pormenores. Mais tarde, já no Twitter, escreveu: "Na noite passada o Silver King perdeu lamentavelmente a sua vida durante um evento na Roundhouse". "Os detalhes ainda estão a ser investigados neste momento então não temos mais informação para partilhar", concluiu a anfitriã.