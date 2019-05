Este fim de semana ficou marcado pela subida repentina das temperaturas: hoje, em Lisboa, os termómetros chegaram aos 34 ºC, no Porto aos 29 ºC. Mas tal como subiram muito, também vão descer muito.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no próximo fim de semana, as temperaturas vão ser consideravelmente mais baixas. Em Lisboa, por exemplo, os termómetros não vão passar os 20ºC e o céu vai estar bastante nublado, com possibilidade de chuva.

O mesmo cenário está previsto para o resto do país, com aguaceiros por todo o território a partir de sexta-feira.

O Algarve será a zona mais quente, com as temperaturas a rondarem os 23 ºC durante o fim de semana.