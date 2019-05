A Festa do Cinema está de volta. Nos dias 13, 14 e 15 de maio há bilhetes de cinema em todas as salas portuguesas por apenas 2,50 euros.

Esta promoção abrange todas as sessões, exceto os filmes em formato IMAX e 4DX. E, claro, as pipocas e as bebidas também não estão incluídas nesta promoção.

E se está indeciso sobre se deve aproveitar esta campanha, saiba que filmes como Pokémon: Detetive Pikachu, Solum, Hotel Império, O Intruso, O Professor e o Louco ou Vingadores: Endgame estão neste momento nas salas de cinema.