Se não tem nada pensado para o próximo fim de semana, reserve já na sua agenda: dia 18 de maio é o Dia Internacional dos Museus e há iniciativas gratuitas por todo o país.

Nos museus, palácios e monumentos tutelados pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC), a entrada será gratuita e estão previstas várias iniciativas, como concertos, lançamentos de livros e espetáculos de dança.

Além disso, são vários os museus que estarão abertos à noite.

As iniciativas prolongam-se para o dia 19, mas com algumas exceções: a gratuitidade será a partir das 18h00 – exceto no Museu Nacional dos Coches, onde a gratuitidade será das 10h00 às 24h00, com a última entrada às 23h30 – e alguns serviços estarão encerrados após a hora normal de fucnionamento. São eles o Convento de Cristo, Mosteiro da Batalha, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro dos Jerónimos, Museu Monográfico de Conimbriga -- Museu Nacional, Palácio Nacional de Mafra, Panteão Nacional e Torre de Belém.

“Numa sociedade sujeita a constantes transformações, os museus são plataformas culturais que, para além da sua missão de colecionar, conservar, comunicar, investigar e expor, devem proporcionar aos visitantes as oportunidades de criar, compartilhar e interatuar. Assim, e cada vez mais, estas instituições concentram-se nas suas comunidades, auscultando as necessidades e os interesses das mesmas, procurando ir ao seu encontro, reinventando-se e definindo estratégias inovadoras para atrair diversos públicos”, refere a DGPC na sua página.