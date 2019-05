Dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) mostram que o investimento chinês captado pelos vistos gold recuou 37% nos primeiros quatro meses do ano, face ao período homólogo do ano passado, para os 75,7 milhões de euros.

Entre janeiro e abril, foram atribuídas 138 Autorizações de Residência para Atividade de Investimento (ARI) a cidadãos de origem chinesa.

Segundo os dados do SEF, citados pela agência Lusa, o investimento vindo do Brasil através destes vistos também sofreu uma queda de 7,3% nos primeiros meses do ano, para 50,5 milhões de euros. Foram atribuídas um total de 69 ARI.

O mesmo cenário se aplica ao investimento de origem turca, que recuou 59,6% para 21 milhões de euros. Até abril, tinham sido concedidos 41 vistos gold.