A GNR da Moita deteve um homem de 39 anos suspeito da prática do crime de violência doméstica. Segundo a investigação, “o suspeito exercia violência psicológica, física e económica sobre a vítima, a sua companheira de 30 anos, e violência física sobre as suas filhas menores, com 3 e 12 anos”.

A GNR refere em comunicado que o homem já estaria proibido de fazer qualquer tipo de aproximação às vitimas bem como à residência. Não cumprindo essa medida de coação aplicada, o mesmo foi detido.

Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.