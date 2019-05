A circulação no sentido Freixo-Arrábida da Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, foi reposta, depois do acidente que envolveu duas motos e um veículo ligeiro e que provocou uma vítima mortal, este domingo.

De acordo com fonte do CDOS, citada pela agência Lusa, a circulação foi reposta pelas 15h20, depois de quase três horas interrompida.

Recorde-se que o acidente provocou ainda um ferido ligeiro, que foi transportado para o hospital de São João.

O alerta para o acidente foi dado pelas 12h25.

As causas estão ainda a ser apuradas.