Morreu a atriz norte-americana Peggy Lipton, aos 72 anos, vítima de cancro.

De acordo com as filhas da atriz, Kidada e Rashida Jones, citadas pela CNN, Peggy Lipton, conhecida pela sua participação na série "Twin Peaks", morreu “pacificamente” no último sábado.

A atriz destacou-se ao interpretar Julie Barnes, na série "The Mod Squad", entre 1968 e 1973, desempenho que lhe valeu um Globo de Ouro para melhor atriz em série dramática em 1972.

Peggy Lipton foi casada com o produtor musical Quinzy Jones, entre 1974 e 1990, o pai das suas duas filhas.