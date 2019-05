Um carro de alta competição ardeu ao princípio da tarde deste domingo, em plena Rampa Internacional da Falperra, junto da zona do Parque Fechado, no Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga.

O automóvel, um Mitsubishi Lancer Evo VII, do médico portuense Alberto Pereira, já se encontrava a arder, quando de imediato um dos comissários de pista, Afonso Palmeira (Clube Automóvel do Minho/CAM) e o piloto Joaquim Teixeira, apagaram o sinistro e eliminaram os riscos posteriores.

O observador da FIA, Kevin Ferner, deslocou-se logo ao local da ocorrência, tendo-se mostrado agradado com a pronta intervenção dos meios de socorro, nomeadamente com a ação de Afonso Palmeira e Joaquim Teixeira.