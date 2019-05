Um avião da companhia aérea Myanmar Nation Airlines fez, este domingo, uma aterragem no Aeroporto Internacional de Mandalay que se está a tornar viral.

Nas imagens partilhadas na Internet, vemos o avião, um Embraer ERJ-190, a tocar com o nariz no solo, já depois de ter entrado na pista de aterragem.

A bordo do aparelho estavam 82 passageiros e 7 tripulantes, que saíram ilesos.

Na causa do acidente estará o facto de o trem de aterragem não se ter estendido.

An Embraer 190 (XY-AGQ) Myanmar National Airlines, flight #UB103 from Yangon to Mandalay, landed with its nose gear retracted at MDL airport today, May 12th. No injuries reported. Video: Swee Ty (via Arkar Phyo). @jonostrower @JacdecNew @AviationSafety @SpaethFlies @AirlineFlyer pic.twitter.com/bO3cj1947L