Chegou a hora de ser conhecido o campeão de Inglaterra: será este domingo, a partir das 15 horas, hora do apito inicial de todos os jogos da última ronda da Premier League. Há várias semanas que tudo se resume a dois clubes protagonistas em disputa pelo troféu: Manchester City e Liverpool, com os citizens a segurarem o conforto de só dependerem de si para conquistar o inédito bicampeonato. Com mais um ponto do que os reds, Pep Guardiola e companhia precisam de vencer amanhã o Brighton para não terem que se ralar minimamente com aquilo que simultaneamente estará a acontecer em Anfield Road, onde a turma de Jürgen Klopp recebe o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.

Os wolves têm sido, de resto, uma missão espinhosa para os big six de Inglaterra ao longo de toda a época. Começaram a dar que falar logo na terceira jornada, com um empate diante do... campeão em título, o City de Bernardo Silva.

Apesar de precisarem de um tropeção do emblema de Manchester, o Liverpool ainda acredita que é possível vencer a Liga inglesa, algo que não acontece desde (1989/90). Os reds estão ainda na linha da frente na Champions, prova em que irão defrontar o Tottenham na final.