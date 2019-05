Um judoca do Sporting está a ser notícia depois de ter sido desqualificado durante uma prova, no último sábado, por deixar cair o telemóvel do quimono.

Anri Egutidze, luso-georgiano, era um dos candidatos à vitória (81kg) no Grande Slam de Baku, no Azerbaijão, mas foi traído pelo esquecimento.

Apenas 13 segundos depois do início do combate frente ao sueco Robin Pacek, o aparelho caiu do quimono de Anri Egutize e este acabou desqualificado pelo árbitro.

Veja o momento.